Przewoźnicy nie chcą odszkodowań za zmowę cenową

Truck ReClaim, firma windykacyjna współpracującą z kancelarią Hausfeld przypomina, że termin na rejestrację pozwu upływa 31 maja 2024 roku, a dla pojazdów marki Scania do 31 sierpnia 2024 roku.

W lutym br. Unijny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił apelację Scanii i przyznał, że kara 880,5 mln euro nałożona na Scanię przez Komisję Europejską jest słuszna. Wyrok TSUE wydłużył możliwość składania przez przewoźników wniosków o odszkodowanie o 5 lat. – Scania przez ostatnie lata negowała swój udział w kartelu, więc dopiero „teraz” w 2024 roku, po ostatecznym wyroku TSUE jest na 100% potwierdzone, że firmy transportowe, które nabywały pojazdy marka Scania także mogą składać wnioski o odszkodowanie. Dotyczy to tylko i wyłącznie pojazdów Scania, pozostałe marki są już przedawnione - jeśli ktoś nie złożył pozwu w terminie do +/- lipca 2021 – wyjaśnia partner zarządzający kancelarii Iuridica Łukasz Chwalczuk.

Bez ryzyka dla przewoźników

Hausfeld kusi przewoźników wysokością odszkodowań, które mogą wynieść do 10 tys. euro tj. ok 43 tys. zł za każdy nowy pojazd nabyty w latach 1997-2016. Zaznacza, że koszty prowadzenia sprawy przez sądami pokrywa w całości Hausfeld, który zapewnia również stałą opiekę i konsultację prawną. Przedsiębiorca dołączając do pozwu, nie ponosi żadnego ryzyka finansowego, gdyż Hausfeld pobiera prowizję według modelu „Succes-fee” a więc jedynie w przypadku skutecznego dochodzenia roszczeń.

Truck ReClaim złożył pozew w imieniu 7000 tys. firm z całej Europy, które zarejestrowały ponad 160 tys. pojazdów ciężarowych. Nie jest to jedyna firma, która przygotował pozew. TrucksRefund reprezentuje 2,5 tys. operatorów mających 50 tys. ciężarówek. – Jestem w tych postępowaniach od 2017 roku i kilka lat temu firmy transportowe nie chciały się w to bawić, ale teraz w branży transportowej jest słabo z gotówką i przedsiębiorcy wracają do nas – zauważa prezes TrucksRefund Gabor Balatoni. Dodaje, że jego firma przyjmuje pozwy na wszystkie 7 marek.