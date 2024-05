Firmy transportowe rozpoczęły zwalnianie kierowców

W pierwszym kwartale br. tonaż przewozów samochodowych zmalał w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,7 proc. do 67,6 mln ton. Szczególnie słaby był marzec, gdy wyniki były gorsze od ubiegłorocznych o 3,8 proc. (wyniosły 22,1 mln ton), wynika ze wstępnych danych GUS.

Reklama

Urząd wylicza, że łącznie przewozy ładunków zmalały o 4,8 proc. do 133,5 mln ton. Kolejowe zmniejszyły się w pierwszym kwartale o 7 proc. do 55,8 mln ton, zaś w marcu o 11,6 proc. do 18,5 mln ton.

Czytaj więcej Drogowy Kierowcy ciężarówek mistrzami bezpieczeństwa Dzięki kierowcom ciężarówek rośnie bezpieczeństwo ruchu drogowego, powodują znacznie mniej wypadków od kierowców aut osobowych.

Mały popyt na usługi transportowe zmusił przedsiębiorców do zmniejszenia flot i zatrudnienia. – Proces redukcji zatrudnienia kierowców już się rozpoczął. Rok temu firmy nie mogły nawet myśleć o restrukturyzacji, ponieważ na korektę wynagrodzeń nie zgadzali się kierowcy. W przedsiębiorstwie mający ponad stu kierowców połowa rzuciłaby pracę, a dzisiaj tylko siedmiu nie zgodziło się na nowe warunki zatrudnienia – wskazuje dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Piotr Mikiel. Liczbę szkolonych w krajach Azji Środkowej kierowców ograniczyła też Girteka.

Jak wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektywy Zatrudnienia” od kwietnia do czerwca tego roku aż 34 proc. firm z branży TSL zapowiada konieczność redukcji zatrudnienia. – Sytuacja jest poważna i potrzeba zdecydowanych oraz konkretnych rozwiązań – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath. Na rynku pojawili się nawet chętni do zajęcia miejsce za kierowcą autobusów miejskich, gdy w ostatnich latach miasta miały wielkie problemy ze znalezieniem chętnych do tej pracy.