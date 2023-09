Nadchodzi nowa generacja ciężarówek Jelcz. Tylko kierownica została taka sama

Prace projektowe ruszyły natychmiast, a skromne biuro konstrukcyjne liczące 20 osób pracowało w nadgodzinach, aby na czas przygotować dla prototypowni dokumentację i dać kooperantom czas na przygotowanie komponentów. Dokumentacja trafiła na warsztat w czerwcu, choć przygotowanie detali zaczęło się już wcześniej.

Nowa rama i osie

Wojsko zażyczyło sobie niezależnego zawieszenia, które zapewni rakietom lepsze warunki transportu, a także większe możliwości terenowe. Jelcz nawet nie sprawdzał, czy można zastosować osie od Rosomaka, co uprościłoby wojsku serwis. Umowa z Patrią wiąże Polsce ręce do 2032 roku.

Wybrał sprawdzonego partnera, czyli amerykańską markę Axle Tech (od niedawna należy do Cumminsa). Są to 11-tonowe osie z podwójnymi sprężynami śrubowymi i amortyzatorami oraz systemem centralnego pompowania opon. Trzecia generacja jest masywniejsza od drugiej. W nowej odsłonie wersja 6x6 ma masę własną 18,5 tony, zaś druga generacja ważyła 15 ton. Zarazem wzrosła ładowność: z 10 ton do 14,5 tony, więc wskaźnik masowy poprawił się.

Wojsku zależy na polonizacji ciężarówki, jednak jedyny polski producent osi, SKB Drive Tech z Radomska, nie ma odpowiedniej propozycji. Radomszczańska spółka ma w ofercie licencyjne osie Timotei, ale są one ponoć droższe od Axle Tech. Z drugiej strony radomszczański producent przygotował hermetyczne, mokre hamulce tarczowe (sprawdzone w maszynach budowlanych), zaś konkurent używa bębnowych, bardziej podatnych na zabrudzenie.

Nowe osie wymusiły przygotowanie całkowicie nowej ramy. To zadanie Jelcz powierzył specjalistom z Politechniki Wrocławskiej, którzy od półwiecza świadczą tego typu usługi dla producenta ciężarówek (zaczęło się od zamówień u Jerzego Teisseyre, kierownika Katedry Nadwozi Wydziału Mechanicznego PWr).