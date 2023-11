Od poniedziałku całkowita blokada terminala w Medyce

Od czwartku 23 listopada polscy przewoźnicy stowarzyszeni w Komitecie Ochrony Przewoźników i Pracodawców Transportu zablokowali od rana do 21.00 dla ciężarówek z ładunkami komercyjnymi przejście Medyce. Taki dzienny protest potrwa do poniedziałku, a od 27 listopada od 7.00 rano protest będzie trwał całodobowo do 3 stycznia 2024 roku.

To ostatnie duże przejście na granicy polsko-ukraińskiej służące samochodom ciężarowym. Tego samego dnia przejście graniczne w pobliżu Użhorodu zablokowali przewoźnicy słowaccy. Stowarzyszenia Słowackich Przewoźników UNAS prowadzi także rozmowy z przedsiębiorcami węgierskim w sprawie blokad dla ciężarówek terminali granicznych na Węgrzech. Blokowany jest przewóz ładunków komercyjnych (do czterech ciężarówek na godzinę dla każdego kierunku), wojskowej i humanitarne jadą poza kolejnością. Blokada nie dotyczy także autobusów i samochodów osobowych.

Zarówno polscy jak i słowaccy przedsiębiorcy domagają się równych praw w konkurencji z przewoźnikami z Ukrainy oraz przywrócenia zezwoleń na przewozy komercyjne. Unia Europejska zapewnia, że nie ma mowy o zmianie umowy transportowej pomiędzy UE i Ukrainą.

Polscy przewoźnicy wskazują, że ukraińska elektroniczna kolejka faworyzuje samochody ukraińskie, które szybciej kierowane są do odpraw. Kierowcy polskich samochodów siedzą w kabinach po blisko 3 tygodnie, gdy ukraińscy kierowcy mogą spędzić czas oczekiwania w domu. – Musimy naszych kierowców zmieniać w kolejce, wracają do domów autobusami. Podobnie mogą autobusem przejechać przez granice kierowcy ukraińscy, których samochody stoją przed polsko-ukraińską granicą. Nikogo nie więzimy, opóźniamy jedynie przejazd ładunków komercyjnych – wyjaśnia jeden z protestujących Jacek Sokół. Podkreśla, że spotkał się w fałszowanymi listami przewozowymi, podającymi transport ładunków wojennych, gdy faktycznie samochód przewoził klocki lego lub węgiel drzewny.