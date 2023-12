Nadawcy ładunków zapłacą więcej już w tym miesiącu

Transporeon oblicza, że wskaźnik podaży wolnych samochodów w Europie wzrósł w październiku 2023 roku o 8,8% w porównaniu do października 2022 roku. To szesnasty z rzędu miesiąc wzrostu rok do roku. W porównaniu do września 2023 roku wskaźnik przepustowości wzrósł o 2,7%.

Podobne oceny publikuje giełda ładunków Timocom. Łączna liczba ofert ładunków w 3. kwartale 2023 roku była o 21% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Stosunek frachtów do przestrzeni ładunkowych zbliża się do wyniku z przedpandemicznego roku 2019 – porównuje Head of Business Affairs Timocom Gunnar Gburek.

Nadpodaż samochodów powoduje dalszy spadek cen usług transportowych. We wrześniu 2023 roku kurs frachtów na rynku chwilowym (spot) spadł o 14,2% w porównaniu do września 2022 roku, a w porównaniu do października 2022 roku stawki spot spadły do ​​10,2%.

Eksperci badającej rynek przewozów drogowych firmy Transport intelligence (Ti) wskazują, że stawki kontraktowe utrzymują się na wysokim poziomie na skutek podwyższonej bazy kosztowej. Ceny kontraktowe są mniej narażone na zmiany popytu krótkoterminowego. Stawki kontraktowe w październiku 2023 roku spadły o 2,8% w porównaniu z październikiem 2022 roku.