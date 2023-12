Przewoźnicy samochodowi zaprotestują w Szczecinie

Nie wykluczone są protesty w innych miastach. – Od naszych członków wiemy, że wspierają protestujących. Firmy mają coraz mniej kontraktów, ponieważ ukraińscy przewoźnicy przejmują zlecenia. Ukraińskie samochody nie są kontrolowane w Polsce, choć zachodzi taka konieczność, ponieważ ukraińscy przewoźnicy nie stosują się do zasad umowy transportowej, wykonując zakazane umową przewozy między krajami Unii oraz kabotaże. Sytuacja polskich przewoźników staje się dramatyczna, dlatego nie ustaną w protestach, dokąd nie zostaną wprowadzone uczciwe zasady konkurencji – zapowiada rzeczniczka ZMPD Anna Brzezińska.

Podkreśla, że polscy kierowcy są od miesięcy celowo przetrzymywani na Ukrainie przez rządowy system e-czerga. – Czekają po 3-4 tygodnie na wyjazd, gdy ukraińscy kierowcy czekają po 5-8 dni na wyjazd z Polski w warunkach blokady – porównuje rzeczniczka.

Ukraińska konkurencja jest widoczna także w innych regionach Polski. – Ukraińscy przewoźnicy już pojawiają się na Dolnym Śląsku. Chcą zakładać firmy, ale tylko na papierze, szukają ofert typu „jedno miejsce parkingowe na 70 samochodów”. Nie zgadzamy się na takie warunki, one doprowadzą do zniszczenia naszej branży. Jeśli ukraińscy przedsiębiorcy rzeczywiście chcą założyć w Polsce firmę, muszą spełniać wszystkie wymagania i tak jak my muszą zapłacić za prawdziwy parking, zgromadzić personel i legalnie działać ponosząc takie same koszty – tłumaczy przewodniczący Regionu Dolnośląskiego ZMPD Wojciech Sieńko.