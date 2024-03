Rolnicy zablokują terminal w Świecku

Rolnicy domagają się wycofania się KE z Zielonego Ładu i pomocy dla branży. Rząd obiecał przygotować kluczowe decyzje do 25 marca. Rolnicy zapowiedzieli blokadę dojazdu do terminala granicznego w Świecku. Protest zacznie się w niedzielę, 17 marca o godz. 13 i potrwa do środy, 20 marca do godz. 22.00. Na 20 marca rolnicza Solidarność zapowiada zjazd gwiaździsty do miast wojewódzkich.

Gmina Słubice potwierdza, że zgłoszenie do urzędu jest aktualne i rolnicy mogą przeprowadzić protest. Także słubicka policja potwierdza, że rolnicy poczynili uzgodnienia organizacyjne. Pozostawią tzw. korytarz życia.

Skutków protestu obawiają się przewoźnicy, przesz Świecko przejeżdża na dobę ok. 20 tys. ciężarówek. – Trzy tygodnie temu udało mi się porozumieć z protestującymi, którzy skrócili blokadę z 3 tyg. na 1 dzień. Teraz tak łatwo może nie być, ponieważ rolnicy są bardzo zdeterminowani – zaznacza przewoźnik z pobliskiego Sulęcina Mirosław Maszoński.

Także organizacje transportowe niepokoją się blokadami. – Rozumiemy, że akcje protestacyjne w postaci blokowania przejść granicznych lub ważnych węzłów drogowych można przeprowadzać po to, aby poprzez medialność tego typu wystąpień zasygnalizować swoje niezadowolenie – pod warunkiem jednak, że ta forma protestu jest krótkotrwała. Ale zatrzymanie całego kraju i wszystkich szlaków przez długi czas przysparza kłopotów całej gospodarce, w tym także transportowi. Blokowanie przewozów drogowych, ergo – dopływów towarów dla gospodarki, to jak rozległy zawał dla organizmu – wskazuje prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek.