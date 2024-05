Przewoźnikom coraz ciężej spłacać raty leasingowe

W pierwszym kwartale roku wartość zawartych umów leasingowych na ciągniki siodłowe zmalała w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o niecałe 15 proc. do 2,5 mld zł, na samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 tony wzrosła o 6,5 proc. do 1 mld zł. W przypadku naczep wartość umów leasingowych zmalała o ponad 31 proc. do 0,9 mld zł.

Analitycy Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor przypominają, że zaległe zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się drogowym transportem towarów przekroczyło właśnie 2 mld zł i w ostatnim roku wzrosło o prawie 11 proc. W tym czasie zaległości wszystkich firm podwyższyły się o niecałe 8 proc.

Czytaj więcej Elektromobilność Kobalt od demokratów czy od nurków? Rozwój elektromobilności zmusza do inwestycji w zwiększenie wydobycia minerałów, które do tej pory miały marginalne znaczenie.

Na koniec 2023 r. 17 proc. firm transportowych deklarowało, że jest w złej kondycji finansowej, a kolejnych 5 proc. określało swoją sytuację jako bardzo złą - wynikało z badania barometru EFL „Skaner MŚP”. O dobrej kondycji wspominało 35 proc. firm, a o ani dobrej, ani złej najwięcej, bo 42 proc. badanych przedsiębiorców.