Rośnie handel Rosji

Chociaż przychody Rosji z eksportu paliw kopalnych zmalały w październiku do 620 mln dol. i były o blisko połowę mniejsze od notowanych na początku 2022 roku, jak oblicza Centre for Research on Energy and Clean Air, to Rosja zwiększyła import samochodów.

W październiku Japonia zwiększyła eksport aut do Rosji o 45,8 proc. w stosunku do tego samego miesiąca roku wcześniejszego, dynamika wzrostu eksportu części sięgnęła 27 proc., wynika z danych firmy Avtostat.

Samochody do Rosji

W Rosji pojawił się w sprzedaży Mercedes-Benz Klasy E (W 213) i SUV GLC drugiej generacji montowane w podmoskiewskim Eskino przez Grupę Kapitałową Avtoprom.

W październiku padł w Rosji rekord wielkości importu nowych samochodów osobowych, sięgnął 112 tys., a większość pochodziła z Chin.