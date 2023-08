Ciężarowe elektryki na próbach

Łukowska firma MBC Trans kupiła w lipcu Volvo FH Electric, który podpięty jest pod 24-tonową naczepę. Samochód będzie woził m.in. wodę do picia i objęty jest 8-letnim, złotym kontraktem serwisowym. NoLimit już ma flotę kilkunastu elektrycznych aut dostawczych, zakupy elektrycznych ciężarówek ogłosili Dachser, DHL, Schenker i Rhenus.

Pierwszeństwo w próbach przypada jednak Ikea Industry oraz Raben Transport, które już jesienią 2022 roku rozpoczęły projekt pilotażowy wykorzystania elektrycznych ciężarówek w transporcie ciężkim na trasie Babimost-Zbąszynek, gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne Ikea. Celem projektu jest oszczędność na ciężarówce około 80 ton CO2 rocznie przy założeniu, że na jedną ciężarówkę przypada 12 kursów dziennie, 60 tygodniowo, z możliwością zwiększania liczby przejazdów do 100.

Dyrektor zarządzająca Ikea Industry Zbąszynek Małgorzata Dobies – Turulska tłumaczy, że projekt realizowany przez Ikea Industry Zbąszynek jest w fazie pilotażowej. – Sprawdzamy w niej możliwości elektryfikacji pojazdów na szerszą skalę. Od października 2022 roku elektryczne ciężarówki realizują 12 kursów na dobę przez 6 dni w tygodniu pomiędzy fabrykami Ikea Industry w Zbąszynku i Babimoście, które dzieli dystans 12 km – wyjaśnia Dobies – Turulska.

Rok na przygotowanie infrastruktury

Dodaje, że ciężarówki są ładowane za pomocą energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł. – Ikea Industry korzysta z pięciu własnych stacji ładowania: dwóch o mocy 150 kW zlokalizowanych w zakładach Ikea Industry w Zbąszynku i Babimoście i kolejnych trzech o mocy 43 kW na terenie parkingu buforowego. Na potrzeby ich obsługi zainstalowano transformator. Cały proces przygotowania infrastruktury ładowania trwał ok. 12 miesięcy. Projekt jest realizowany we współpracy z dwoma podwykonawcami. Producenci ładowarek o dużej mocy zostali wyłonieni w drodze przetargu. Obecnie firma przygotowuje się do uruchomienia dwóch kolejnych punktów ładowania na terenie zakładu w Zbąszynku, które zaczną funkcjonować we wrześniu br. – przewiduje dyrektor Ikea Industry Zbąszynek.