W Europie trwa wojna o kierowców

Inżynierowie, specjaliści IT, naukowcy, rzemieślnicy, pracownicy transportu.

Dobra reputacja

Ta ostatnia pozycja zaniepokoiła polskich przedsiębiorców branży TSL. – Czy w efekcie nowego prawa niemieccy pracodawcy polskich kierowców stworzą im realne warunki do osiedlenia się w raz z rodzinami nad Laba i nauki języka? Jeśli wynagrodzenia będą porównywalne do kierowców niemieckich to wobec korzystniejszego systemu podatkowego dla rodzin (grupy podatkowej) oferta polskich przewoźników przestanie być w konkurencyjna – niepokoi się prezes firmy doradczej Log Cons Ltd. Grzegorz Woelke.

Doradca TSL Beniamin Matecki wskazuje, że projekt skierowany jest raczej do wschodnich kierowców. – Wojna transportowa idzie dalej na maxa. Jeśli w najbliższej 5-latce nie obronimy naszych firm, to potem będzie casus van i express. Ich rola drastycznie spadnie. Mechanizmem do tego będzie też wprowadzenie 3 reform. TachoGPS, eCMR i polskiej eFaktury – wymienia Matecki. Uważa, że na skutek trzech wymienionych reform niektóre firmy nie poradzą sobie z barierą „dobrej reputacji” i potracą licencje, a ich kierowcy natychmiast dostaną oferty z Niemiec.

Zaniepokojony jest także dyrektor zarządzający Business Advisor Dawid Bultrowicz. – Jeżeli nie nauczymy się konkurować z zachodnimi krajami to będzie coraz trudniej. Niemcy mają w wprawę w ściąganiu ludzi do pracy – przypomina Bultrowicz.

Przypuszcza, że Niemcy coraz bardziej będą sięgać po kapitał ludzki tworząc przy tym różne propozycję, w tym dla kierowców. Im się będzie opłacać. A pytanie czy naszym rodzimym firmom będzie się opłacać? – zastanawia się Bultrowicz.