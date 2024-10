Czy wodór zastąpi olej napędowy?

Płyty blaszane i węglowe

Cummins zaczynie pilotażową produkcję ogniw w 2025 i zacznie od trzech klientów na trzech rynkach. Firma podkreśla, że w najnowszym ogniwie paliwowym zwiększyła stężenie pary wodnej, co wydłuży żywotność membran, podniosła temperaturę pracy z 65 stopni C do 85 stopni, co podniosło sprawność do 60 proc. Jest o 15 pp większą wartością od uzyskiwanej przez diesla.

Ogniwa rozwija także Daimler Truck wspólnie z Volvo. Oba koncerny stworzyły spółkę Cellcentric, która opracowała nową generację ogniw. Zdolne są do uzyskiwania ciągłej mocy 500 KM, przy zużyciu wodoru o 20 proc. mniejszym w stosunku do poprzedniej generacji. Wydzielają także o 40 proc. mniej ciepła przy pełnej mocy, zawierają o 40 proc. mniej części i przy masie 400 kg mają o 40 proc. większą gęstość mocy.

Cellcentric rozpoczyna w Esslingen pilotażową produkcję nowej generacji ogniw. Obejmuje ona nanoszenie pokryć na elementy stosu paliwowego, montaż i uszczelnianie stosów i budowę z nich silników. Pod koniec dekady ruszy masowa produkcja w Weilheim. Ogniwa będą stosowane w samochodach w Ameryce Północnej i Europie.

Z rynku silników nie zamierza wypaść Bosch, który zbudował ogniwo o trwałości do 20 tys. godzin. Konstruktorzy Boscha przypominają, że zaletą ogniwa w ciężkich pojazdach zasięg większy od bateryjnego i mniejsza masa. Podkreślają, że zimą nie ma spadku pojemności energii. Zimny rozruch można prowadzić do minus 30 stopni C i pełna moc uzyskiwana jest w 3-4 minuty, a więc szybciej niż w pojeździe z zasilaniem bateryjnym.

Silniki tłokowe nie odejdą do lamusa

Jednak cały czas rynek na wordowe ogniwa paliwowe jest minimalny. Przyznaje to także Ballard, który odbył wiele rozmów z potencjalnymi klientami, zakończonymi rezygnacją z projektu z braku wodoru. Największym klientem Ballarda jest Solaris, lider europejskiego rynku autobusów miejskich napędzanych wodorem. Blisko połowę (44,5%) wszystkich autobusów wodorowych zarejestrowanych w kontynentalnej Europie w 2023 roku stanowiły pojazdy marki Solaris.