Kurierzy inwestują w punkty poza domem

DHL eCommerce otworzył w Warszawie 100-tysięczny punkt odbioru i nadań przesyłek, co czyni go operatorem największej sieci out of home delivery w Europie. Z raportu Last Mile Experts wynika, że na koniec 2022 roku DHL miał także niemal 24 tys. automatów paczkowych, a łącznie blisko 125 tys. punktów doręczeń poza domem łącznie z punktami partnerskimi.

Na drugim miejscu znalazł się DPD (GeoPost) z niecałymi 67 tys. punktów i 14 tys. automatów, łącznie 81 tys., których liczba wzrosła na koniec sierpnia do 90 tys. Trzecie miejsce w rankingu LME przypadło GLS z 52 tys. punktami odbioru i 5,8 tys. automatów, co razem daje prawie 58 tys. punktów. InPost znalazł się na kolejnym miejscu z 24,4 tys. punktami doręczeń i przeszło 28 tys. automatów, łącznie 52,7 tys. punktów. UPS miał 42 tys. punktów, 5,7 tys. automatów, a więc łącznie 47,6 tys. punktów.

Automaty w tysiącach

Z badań DHL wynika, że w Polsce 55% klientów preferuje dostawę do punktu obsługi paczek, gdy 24% respondentów z Europy stwierdziło, że chce odbierać swoje paczki w punktach obsługi paczek. Jest to najwyższy wynik w porównaniu do innych części świata. W Azji i na Pacyfiku wynosi on 11%; w Afryce Subsaharyjskiej 8,5%; w Ameryce Północnej 7,5%; na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 6,5% oraz w Ameryce Łacińskiej 6%.

Zdecydowane preferencje polskich klientów sprawiają, że firmy kurierskie inwestują w automaty paczkowe. Na początku lipca Grupa GLS dysponowała siecią ponad 42 tys. punktów nadań i odbiorów w całej Europie, w tym ponad 5 tys. w Polsce. DPD w Polsce ma ponad 24 tys. punktów DPD, w tym 5 tys. automatów paczkowych, instalowanych od czerwca 2021 roku.