Automatyczna kontrola praw jazdy zawodowych kierowców

Zmiany są pokłosiem wieloletniej kampanii przewoźników, którzy domagali się przygotowania przez państwo narzędzi, umożliwiających przedsiębiorcom kontrolę uprawnień kierowców. Problem narastał od lat i wiązał się z nadużywaniem nie tylko alkoholu, ale i narkotyków. Dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji z lat 2014-2017 wskazują na ponad 50 procentowy wzrost liczby kierowców złapanych na prowadzeniu po narkotykach. (1,5 tys. osób w 2017 roku).

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek przypomina, że przedsiębiorcy mieli związane ręce także przepisami RODO. Po usunięciu tej przeszkody utrudnieniem pozostawał tryb kontroli. Ministerstwo Cyfryzacji uważało, że przedsiębiorcy mogą kontrolować uprawnienia pracowników ręcznie. Prezes Transport Logistyka Polska Maciej Wroński szybko wyliczył, że takie obciążenie kosztuje firmy 50 milionów złotych miesięcznie. – W Polsce mamy około miliona zawodowych kierowców, to codzienne sprawdzanie ich w systemie kosztowałoby polską gospodarkę ponad półtora miliona roboczogodzin miesięcznie, co przeliczając na minimalną godzinową stawkę, dałoby koszt miesięcznie około 50 milionów złotych. W Polsce o zatrzymaniu prawa jazdy wiedzą jedynie urzędnicy i sam zainteresowany kierowca. Ponadto kilka lat temu wprowadzono wirtualne zatrzymanie prawa jazdy, gdzie dokument stwierdzający uprawnienia nadal jest w kieszeni kierowcy. Jeśli kierowca nie poinformuje pracodawcy o utracie prawa jazdy, to w praktyce nadal może wykonywać zadania służbowe firmowym pojazdem – podkreśla Wroński. Firm transportowych jest ponad 100 tysięcy, a większość są to mikroprzedsiębiorcy.