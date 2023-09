Turcja węzłem tranzytowym rosyjskiej ropy

Dane z Oceanbolt, rozwiązania Veson Nautical, wskazują na wzrost eksportu rosyjskiej ropy do Turcji. Od wybuchu wojny w lutym 2022 r. rosyjski eksport do Turcji wzrósł o ok. 64% z 2,66 ton do 3,4 ton na początku sierpnia 2023 r., po szczytowym poziomie 5,06 ton w czerwcu 2023 roku.

Szybko rośnie turecki import

Wielkość transportu ropy naftowej wykazywała tendencję wzrostową, zwiększając się o ok. 12% z 2,12 mln ton w lutym 2022 r. do 2,38 mln ton w sierpniu 2023 r. Jednak to sektor czystej ropy naftowej odnotował najbardziej dramatyczny wzrost – import wzrósł o 360% z 310 tys. ton w lutym ubiegłego roku do 1,41 mln ton obecnie. – Liczba ta stale rośnie od początku wojny, zarówno w przypadku produktów typu ropy/brudnych produktów, jak i czystego sektora, ponieważ kraj stał się czymś w rodzaju „węzła tranzytowego” dla rosyjskiej ropy, co odegrało rolę w umożliwieniu nałożenia sankcji w sprawie obejścia rosyjskiego eksportu – wskazuje analityk VesselsValue Rebecca Galanopoulos Jones.

Chociaż Turcja nie jest członkiem Unii Europejskiej, kraj ten złożył wniosek o przystąpienie do UE i jest członkiem NATO, w związku z czym odmowa stosowania się przez ten kraj do blokad gospodarczych nałożonych przez UE w dalszym ciągu pozostaje problemem i dla wielu jest zaskoczeniem.

Turcja zajmuje trzecie miejsce na liście najważniejszych kierunków eksportu rosyjskich produktów naftowych, za Chinami i Indiami. Większość importu ropy do Turcji trafia do Aliagi, która w tym roku otrzymała 6,8 mln ton. Z kolei Noworosyjk to najbardziej ruchliwy port w Rosji pod względem eksportu ropy naftowej, odpowiadający za 14,8 mln ton eksportu ropy w 2023 r.