Jubileusz w Baltic Hub

Baltic Hub obsłużył 27 września 20-milionowy kontener. Rekord padł na statku Mayview Maersk. – To kolejny krok milowy w rozwoju Baltic Hub i ogromny sukces na arenie międzynarodowej. Charakterystyczne cechy terminala, takie jak głębokość nabrzeża wynosząca 17 metrów oraz światowej klasy wydajność w przeładunku kontenerów, nadają mu status prawdziwego bałtyckiego hubu, który obsługuje największe kontenerowce na świecie – podkreśla dyrektor generalny Baltic Hub Charles Baker.

Reklama

Jubileusz potwierdza pozycję Baltic Hub jako największego terminala kontenerowego na Bałtyku. Tylko w 2022 roku w Baltic Hub przeładowano ponad 2 mln TEU. W 2021 roku załoga terminalu świętowała obsłużenie 15 milionów kontenerów.

Czytaj więcej Krajowe Z powodu niemieckich kontroli spodziewane korki na granicy Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser wprowadziła 27 września wyrywkowe kontrole na granicy z Polską i Czechami. Resort ostrzega, że ruch może być wolniejszy.

Budowany jest terminal T3, obejmujący budowę nowego, głębokowodnego nabrzeża do obsługi kontenerowców oceanicznych. W ramach inwestycji powstanie także plac manewrowo-składowy o powierzchni operacyjnej 36,5 ha. Po zakończeniu prac Baltic Hub zwiększy moce przeładunkowe do 4,5 TEU rocznie.

Zarząd terminalu informował niedawno, że z powodu ogromnego natężenia ruchu, od 16 września 2023 r., wydłuża otwarcie bram. Są one otwarte w soboty do godziny 18:00, a w niedzielę już od godziny 6:00. Przedłużono także otwarcie w soboty z godziny 14:00 do 18:00 i przyspieszono niedzielne otwarcie z godziny 18:00 do 06:00. Dyrekcja obiecuje tak szybko, jak to będzie możliwe, otworzy bramy drogowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.