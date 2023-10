Popyt w Chinach napędza rynek morskich przewozów

Stawki spot na największe masowce o nośności ponad 100 tys. ton (Capesize) wzrosły w 40 tygodniu roku do poziomów najwyższych od maja, osiągając nieco ponad 21 250 dol./dzień, co oznacza wzrost o ok. 19,2 % rok do roku, wylicza analityk w badającej wartości statków firmie VesselsValue Rebecca Galanopoulos Jones. – W ostatnim miesiącu wartość Capesize wzrosła we wszystkich kategoriach wiekowych, przy czym wartość dla statków 15-letnich o nośności 180 000 DWT powiększyła się o ok. 4,88 % od początku września z 19,86 mln dol. do 20,83 mln dol. – oblicza analityk VesselsValue.

Więcej rudy i węgla

Galanopoulos Jones uważa, że kluczowym czynnikiem wpływającym na popyt na statki typu Capesize w tym roku jest handel rudą żelaza. Dane z OceanBolt, spółki Veson Nautical Solution, wskazują, że wielkość eksportu australijskiej rudy żelaza do Chin była w tym roku duża, osiągając szczyt na poziomie 71,5 mln ton w styczniu 2023 r. W pierwszych ośmiu miesiącach 2023 r. import z Australii do Chin wzrósł o ok. 2,2% rok do roku do 535 mln ton.

Podobnie rośnie wielkość eksportu rudy żelaza z Brazylii, osiągając w sierpniu maksimum 26,9 mln ton, co oznacza wzrost o 14,4 % rok do roku.

Sytuacja na rynku nie jest jednak klarowna, Baltic Dry Index (BDI) zachowuje się bardzo niestabilnie. – Rzeczywiście BDI zachowuje się w tym roku dość dziwnie, ponieważ raz idzie w górę raz w dół, a brokerzy nie wiedząc tak naprawdę, co jest przyczyną, mówią o „bardzo dużej ilości czynników”. Generalnie jednak, jeśli uśrednimy stawki, rynek przewozów masowych jest przynajmniej o 50 proc. niższy niż w ubiegłym roku – zauważa rzecznik Polskiej Żeglugi Morskiej Krzysztof Gogol.