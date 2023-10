Maersk przerzucił dostawy kontenerów z Gdańska do Gdyni

Armator kontenerowy A.P. Moller – Maersk podał w komunikacie, że wysokie zagęszczenie placów w Porcie Gdańskim w dalszym ciągu stwarza wyzwania, dlatego firma „wprowadziła plany awaryjne, aby zapewnić możliwie płynne działanie łańcucha dostaw”.

Armator przekierował importowane ładunki z Gdańska. Ogłosił, że „ładunki importowe zarezerwowane na serwisach L02 i L03 będą wyładowywane w pobliskim Porcie Gdynia do odwołania, kiedy zagęszczenie stoczni w Gdańsku ustabilizuje się”.

Jak na złość gdyński terminal kontenerowy BCT ma wyłączoną część nabrzeża, które Port pogłębia. Mniejszy terminal GCT robi co może, a ma ograniczone pole manewru. Armator tłumaczy w komunikacie, że „plac w Porcie Gdynia ma ograniczoną powierzchnię, dlatego uprzejmie prosimy klientów o pilny odbiór kontenerów po ich rozładowaniu. Umożliwi nam to dalsze kierowanie przyszłych ładunków usługowych L02 i L03 z dala od Gdańska i ostatecznie zmniejszenie presji na terminal. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość w tym okresie, a także współpracę przy szybkim odbiorze importowanych kontenerów.”

Przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński dodaje komentarz do komunikatu. – Postronny czytelnik mógłby wyciągnąć wniosek, że problemy z obsługą wynikają z niedostatecznej pojemności placów składowych, a nie włoski strajk. Wezwanie do jak najszybszego podejmowania kontenerów może tylko zirytować. Nikt nie przetrzymuje kontenerów w porcie, bo opłaty detention/demurrage i składowe są bardzo wysokie. Kontenery czekają na wystawienie do rewizji i próbobrań, z czym terminale nie dają sobie rady z powodu braków kadrowych. Stali klienci Gdyni denerwują się, bo sprawny dotąd serwis, szczególnie produktów spożywczych z Ameryki Południowej pogorszył się w wyniku napływu „gdańskich” kontenerów – wskazuje przewodniczący PISiL.