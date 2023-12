Zamknięte wejście na Morze Czerwone, stanęły kontenerowce

Przez Kanał Sueski przechodzi tranzytem 12% światowego handlu, więc jest tylko kwestią czasu, kiedy ceny ropy naftowej wystrzelą w górę, a zakłócenia w łańcuchu dostaw gwałtownie wzrosną.

Dla spedytorów i ich klientów to niepokojące informacje. – Jeśli decyzja Maerska o wstrzymaniu podróży morskich przez statki mające przepływać przez cieśninę Bad al-Mandab utrzyma się dłużej, może doprowadzić do poważnego zakłócenia łańcuchów dostaw, skala którego jest trudna dzisiaj do oszacowania – zastrzega przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Wskazuje, że pogrążony w wojnie domowej Jemen stał się zagrożeniem dla żeglugi w kluczowym miejscu łączącym Morze Arabskie z Morzem Czerwonym, skąd szlak prowadzi do Kanału Sueskiego. – Napięta na Bliskim Wschodzie sytuacja może eskalować zmuszając innych armatorów do podobnych kroków. Wydłużeniu ulegnie nie tylko czas przewozu, pogorszy się terminowość dostaw, a stawki frachtowe pójdą do góry. Doświadczenia czasu epidemii wskazują na ryzyko rozchwiania całego systemu obsługi terminalowej na zasadzie domina oraz dostaw do interioru. Tłumaczenie nazwy cieśniny z arabskiego brzmi złowieszczo „Brama łez" – przypomina przewodniczący PISiL.

Firmy spedycyjne już przystąpiły do ratowania dostaw. – Dzisiaj co godzinę pojawiają się nowe informacje. Większość amatorów zmienia linie omija Morze Czerwone, co spowoduje armagedon. Jesteśmy przygotowani na ten scenariusz, ale zatrzymanie świata będzie trudne do wyprostowania z godziny na godzinę – przyznaje Sea Freight Country Manager Raben Sea & Air SE Dawid Graczyk.

Podkreśla, że zatrzymanie Kanału Sueskiego przez tkwiący na mieliźnie Ever Given trwało 7 dni... a rozregulowało światowy handel na kilka miesięcy.