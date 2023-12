Pesa z kolejnym wielomiliardowym kontraktem w Czechach

Pesa zawarła 12 grudnia z Regio Jest dwie ramowe umowy, każda na 30 pojazdów. W pierwszym wywołaniu bydgoski producent dostarczy łącznie z obu umów 18 zespołów, w tym 7 trzyczłonowych i 11 czterowagonowych wartości 700 mln zł. Pociągi będą mogły poruszać się z prędkością go 200 km/h. Przeznaczone są na trasę Praga-Brno. – Wersje 4-wagonwe mają 102 m długości i wagony długości 27 m. To duże pociągi – podkreśla prowadzący kontakt w Pesa Jan Bończyk.

Pesa zobowiązała się dostarczyć pierwsze pojazdy do jazd nadzorowanych w grudniu 2026 roku. Są to pojazdy najnowszej generacji, o konstrukcji skorupowej, ze spawanych laserowo cienkościennych blach stalowych. Taka technologia zapewnia małą masę pojazdu, a dzięki temu małe zużycie prądu.

Docelowo te szybkie pociągi mają połączyć także inne miasta w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Pojazdy będą początkowo homologowane w Czechach (co spodziewane jest do lipca 2027 roku), ale w drugim kroku Pesa wystąpi o homologację w Polsce i na Węgrzech. – Dlatego przewidujemy współpracę przy homologacji z Niemcami i biurami konstrukcyjnymi. Jest to niezbędne, ponieważ w Polsce nie ma gdzie sprawdzić pojazdu na 200 km/h – tłumaczy Bończyk.

Nowa platforma będzie miała duży potencjał sprzedażowy w krajach grupy wyszehradzkiej, w których rynek pasażerskich przewozów kolejowych zostanie otwarty w najbliższych latach. – Najważniejsze kierunki otwartego rynku to Budapeszt, Kraków, Praga i Warszawa – wymienia przedstawiciel Pesy.