Rząd zwiększa dopłaty do transportu intermodalnego, a przewozy maleją

Za dwa lata dopłaty do przewozów intermodalnych sięgną 50,7 mln zł. MI podało, że dopłaty w 2021 roku wyniosły 42,2 mln zł, w kolejnym niemal 44 mln zł, w tym roku zmaleją do 42,7 mln zł, a sumę 50 mln zł przekroczą w 2025 roku. Resort planuje, że w 2028 roku dopłaty do przewozów intermodalnych wyniosą 58,4 mln zł.

Ponad ćwierć mld zł wsparcia

Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowały rekomendacje wprowadzenia nowego systemu wsparcia transportu intermodalnego. Zostały one przygotowane jako jedno z działań przewidzianych w dokumencie „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2023 r. z perspektywą do 2040 r.” Podstawowe założenie programu to zwiększenie ulgi intermodalnej dla pociągów intermodalnych poruszających się z dużą prędkością.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiła prognozy na lata 2024-2028 dopłat dla przewozów intermodalnych (tzw. pociągów z ulgą intermodalną), które przewiduje się na łączną kwotę 266,3 mln zł. Ulga dla pociągów intermodalnych wynosi do 25% opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Dopłaty są strukturalna częścią funkcjonowania tej gałęzi transportu. Nad nową dyrektywą o transporcie kombinowanym pracuje Komisja Europejska. W projekcie legislacyjnym dyrektywy wprowadzono zapis, że państwa członkowskie zostaną zobowiązane do wdrożenia polityki transportowej, która doprowadzi do obniżenia średniego kosztu operacji transportu kombinowanego „od drzwi do drzwi” o co najmniej 10% w ciągu 7 lat. Podtrzymano obowiązywanie wszystkich wcześniej uchwalonych w prawie unijnym przepisów wspierających rozwój transportu intermodalnego. Wsparcie publiczne może być kierowane tylko do tych operatorów, którzy realizują przewozy spełniające kryteria definicji transportu kombinowanego.