Szkoda zmarnować taki ładny kryzys

Jakie innowacje pojawiały się Webfleet w czasie kryzysów?

Od 2008 bezpośrednia komunikacja między kierowcami a menedżerami flot ułatwia kierowcom wykonywanie ich pracy. Teraz jesteśmy krok dalej, kierowca stał się centralną osobą w świecie telematyki. Wdrożyliśmy też raporty emisji CO2. Nowa dyrektywa zmusza firmy do raportowania emisji CO2 od początku przyszłego roku, więc jest to narzędzie bardzo ułatwiające pracę.

W czerwcu tego roku uruchomiliśmy Webfleet Cold Chain, rozwiązanie, które pomaga flotom z kontrolowaną temperaturą utrzymać jakość i bezpieczeństwo ładunków, co jest kluczem do uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z uszkodzonymi towarami lub kwestiami zgodności. Pomaga ono menedżerom flot monitorować, kontrolować i rejestrować warunki temperaturowe w ich zasobach chłodniczych w czasie rzeczywistym.

Ponadto przygotowujemy się do wdrożenia elektronicznych listów przewozowych i na to jesteśmy gotowi dzięki cyfrowej platformie. Rola telematyki zmienia się, a my jesteśmy centralnym zbiorem danych, przekazując je do końcowych odbiorców.

Inwestujemy w e-pojazdy, z nowym narzędziem dającym porównanie kosztów obu rodzajów napędów oraz algorytmy zarządzające mocą pobieranej elektryczności. Inwestujemy w nadzorowanie stanu baterii, co jest ważne np. dla autobusów.

Inwestujemy też w rozwiązania dla transportu jak system monitorowania ciśnienia w oponach (Webfleet TPMS) czy Cold Chain do przewozu ładunków wrażliwych. To są narzędzia ułatwiające efektywne wykorzystanie samochodów, aby były one na drodze.