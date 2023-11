Czy mikrohub to wielki pomysł?

Dodatkowe funkcje

Wskazuje, że mikrohuby umożliwią nie tylko przeładunek paczek z aut dostawczych na rowery, ale również zapewnią możliwość realizacji dodatkowych funkcji, takich jak przechowywanie i ładowanie rowerów elektrycznych, nadawanie i odbiór paczek przez klientów itp. – Rozwiązania hubowe nie funkcjonują jeszcze w Polsce, jednak idą w parze z koncepcją stref czystego transportu, której wdrożenie deklarują największe polskie miasta, opisując to w planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan). Obecnie strefy czystego transportu funkcjonują już w Krakowie czy Warszawie. Można przypuszczać, że wdrożeniem tego rozwiązań z zakresu zielonej ostatniej mili będą zainteresowane wszystkie miejskie aglomeracje w Polsce – przypuszcza Cudziło.

Czytaj więcej Drogowy Wielton walczy ze słabnącym rynkiem Przewoźnicy tną zakupy taboru, a Wielton tnie koszty na coraz trudniejszym rynku.

Wdrożenie bezemisyjnych dostaw rowerowych z hubów przeładunkowych wymaga współpracy kilku podmiotów, w tym na pewno władz miast z operatorami logistycznymi. – Projekt GRETA ma za zadanie przetestowanie dostaw wykorzystujących mikrohuby i rowery cargo, dokonanie oceny zarówno silnych, jak i słabych stron tego rozwiązania oraz opracowanie modeli biznesowych umożliwiających sprawne wdrożenia w kolejnych miastach Polski. Modele te zdefiniują zasady współpracy różnych podmiotów, ich prawa i obowiązki, również w odniesieniu do infrastruktury, na której opiera się to rozwiązanie – tłumaczy Cudziło.

Wielkość kontenera

Zaznacza, że przedmiotem obrotu w hubie będą paczki standardowe, niewielkie, czyli takie, które zmieszczą się na rower. – Przedrostek „mikro” w nazwie tego urządzenia eliminuje jego funkcje związaną z obsługą przesyłek wielkogabarytowych. Mówiąc o mikrohubie, nie mówimy zatem o dużym budynku (magazynie), lecz raczej o urządzeniu wielkości kontenera, większej maszyny paczkowej czy pomieszczeniu wielkości garażu. To jak dokładnie będzie wyglądał mikrohub, zostanie określone w projekcie, a będzie to zależne m.in. od wielkości rejonu dedykowanego do obsługi z hubu, wolumenów paczek do przeładowania w hubie, a także od dodatkowych funkcji jakie będzie pełniło to urządzenie – kończy Cudziło.