Logistyczny tor przeszkód dla eksporterów

komentarz partnera publikacji

Raben

Antoni Zbytniewski dyrektor ds. rozwoju biznesu, Fresh Logistics Polska, Grupa Raben

Handel międzynarodowy żywnością napotyka wiele wyzwań. Dla lokalnych graczy z Polski, logistyka może być ogromnym wyzwaniem. Wysokie koszty transportu, lokalne regulacje dotyczące transportu, a także konieczność utrzymania świeżości produktów na długich trasach to tylko niektóre z barier. W takich warunkach, operator logistyczny staje się kluczowym partnerem. Dzięki modelowi multiuser, oferujemy rozwiązania, które pozwalają na konsolidację małych przesyłek od różnych nadawców. W praktyce oznacza to, że mniejsi producenci mogą współdzielić koszty transportu, co znacząco obniża próg wejścia na nowe rynki. Dzięki temu, nawet małe firmy mogą pozwolić sobie na ekspansję zagraniczną, korzystając z infrastruktury i doświadczenia wiodącego operatora logistycznego. Model multiuser pozwala na efektywne zarządzanie transportem, zarówno pod względem kosztów, jak i czasu dostawy. Dzięki temu, przesyłki są dostarczane bezpośrednio, szybko i bezpiecznie, do magazynów centralnych sieci handlowych w innych krajach Europy.

Korzystamy z certyfikacji IFS Logistics, co gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości w transporcie żywności. Każdy etap procesu logistycznego jest w pełni kontrolowany, co zapewnia, że produkty docierają do odbiorców w idealnym stanie.