Polskie i ukraińskie koleje na kolizyjnym torze

Dla strony polskiej ważne jest zwiększenie przepustowości już istniejącej infrastruktury oraz otrzymanie od Ukrainy wiążącej deklaracji długookresowego utrzymania szerokotorowej komunikacji w relacji z Polską, aby istniejące po stronie polskiej terminale przeładunkowe nie straciły racji bytu.

Na dodatek w przyszłości koleje polskie będą konkurowały z ukraińskimi o unijne dofinansowanie.

Normalnotorowe linie na Ukrainie

Opracowanie JASPERS przewiduje powstanie do 2028 roku normalnotorowego korytarza z Przemysła przez Lwów do Suczawy w Rumunii. Raport BGK zaznacza (za Ministerstwem Infrastruktury), że nowa linia skróci czas przejazdu np. z Turcji do Polski, zwiększy możliwość ekspansji geograficznej polskich przewoźników kolejowych oraz przyczyni się do wzrostu obronności NATO.

Pierwszym etapem budowy będzie linia do Lwowa. Koleje Ukraińskie uzyskały 225 mln dol. wsparcia USAID na budowę toru 1435 mm na odcinku Mościska II (UA) do Skniłowa (k. Lwowa).

Zgodnie z deklaracjami UZ w 2024 roku mają zostać zakończone projekty budowy sieci 1435 mm do stacji: Skniłów (realizowana) oraz Brzuchowice (rozważana, brak decyzji co do budowy) – nieopodal Lwowa; odcinek Użhorod - Czop (przy granicy ze Słowacją i Węgrami - koniec prac planowany na 2025 roku) oraz Czerniowce – Vadul Siret (Rumunia), wylicza BGK w raporcie „Polska-Ukraina: sektor transportu. Konkurencja i współpraca”.