Lepiej zapisać dane na wydruku z tachografu

Karty generacji G1 były wydawane do czerwca 2019 roku. Nie mają one sekcji pozwalającej na zapis lokalizacji pojazdu, co 3 godziny jazdy. Druga wersja kart G2 produkowana jest od czerwca 2019 roku i posiada już miejsce na zapis pozycji ciężarówki czy autobusu, ale brakuje w niej sekcji do rejestracji załadunków oraz rozładunków i automatycznych przekroczeń granic. Od końca 2024 roku na kartach zapisywane będzie 56 dni aktywności, a nie 28 jak ma to miejsce obecnie. Nowe karty do tachografu (G2v2) wizualnie nie różnią się od wersji G2, choć ich pamięć jest większa aż o 85 proc.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zapewnia, że wszystkie wydawane przez karty od 21 sierpnia są w wersji G2v2 dla inteligentnych tachografów drugiej generacji.

Od 21 sierpnia wszystkie nowe samochody ciężarowe mogą być rejestrowane tylko z takimi tachografami, a od sierpnia 2025 roku muszą być w nie wyposażone wszystkie samochody uczestniczące w ruchu międzynarodowym.