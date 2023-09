Nowa odsłona podatków dla zmotoryzowanych

Podatek od paliw jest prosty i tani w poborze, jest także społecznie sprawiedliwy. Jednak to narzędzie zniknie wraz z zastąpieniem paliw kopalnych elektrycznością. KE już wdraża narzędzia do obciążenia zmotoryzowanych kosztami zewnętrznymi, jak wypadki, czas stracony w korkach, zanieczyszczenie powietrza itd.

Opłaty za kilometr

KE szacuje, że koszt budowy dróg (koszt finansowania oraz amortyzacja) sięgnęły w 2026 roku 98 mld euro, podatki od samochodów osobowych wyniosły 267 mld euro, zaś koszty zewnętrzne KE obliczyła na 565,5 mld euro (w tym 210 mld koszty wypadków drogowych).

KE wylicza, że koszt infrastruktury per wozokilometr wynosi 0,033 centa, gdy podatek od paliw wynosi 0,029 do 0,053 centa. Oznacza to, że obciążenie zmotoryzowanych kosztami zewnętrznymi przyniesie budżetom państw dodatkowe pieniądze.

Widać to także po odniesieniu sum do PKB: zewnętrzne koszty przejazdów autami osobowymi wynoszą 3,8 proc. PKB, gdy International Road Federation oblicza, że kraje europejskie wydają średnio od 0,8 do 1,2 proc. PKB na infrastrukturę drogową.