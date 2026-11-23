W listopadzie 2026 r. francuska grupa CONEX ogłosiła przejęcie berlińskiej spółki traide AI. To start-up założony w 2021 r., który nauczył algorytm nadawać towarom kody taryfowe. Dziś ma ponad 300 klientów, wśród nich BMW i Siemens Healthineers, oraz ponad 5 mln sklasyfikowanych produktów. Ceny nie ujawniono, ale kierunek jest czytelny. Kapitał płaci za to, żeby dane o towarze powstawały wcześnie, szybko i bez udziału człowieka.

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W tym samym czasie w Małaszewiczach, głównej kolejowej bramie z Chin do Unii, firmy mówią o widmie bankructwa. Według ustaleń unijnego urzędu OLAF w latach 2021-2022 w kontenerach jadących Nowym Jedwabnym Szlakiem wożono rowery elektryczne, które w dokumentach figurowały jako inny towar. Chodziło o ominięcie ceł antydumpingowych.

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Części nieuczciwych importerów już nie ma. Organy celno-skarbowe sięgnęły więc po tych, których da się znaleźć - przewoźników kolejowych i drogowych, firmy logistyczne i agencje celne. Według danych Ministerstwa Finansów z listopada 2026 r. wydano 293 decyzje na około 70 mln zł cła i 37 mln zł VAT, a 426 kolejnych czeka na wydanie. Formalnie to nie kara, lecz dług celny. Dla firmy, która ma go spłacić, różnica jest niewielka.

Resort przypomina, że dłużnikiem może zostać także ten, kto przestępstwa nie popełnił, a przewoźnik mógł wystąpić o rewizję towaru. Firmy odpowiadają, że nie ładowały kontenerów i nie miały prawa zrywać plomb. Przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki mówi o najpoważniejszym kryzysie wspólnej procedury tranzytowej od wejścia Polski do Unii.

Wspólny mianownik - dane o towarze

Co łączy Berlin z Małaszewiczami? Dane o towarze, a w szczególności kod taryfowy. W Berlinie stał się produktem, w Małaszewiczach stał się długiem. Nie twierdzę, że algorytm uratowałby przewoźników. Żaden program nie zajrzy do zaplombowanego kontenera, a tam, jak wynika z ustaleń, ktoś świadomie podał nieprawdę. Obie historie mówią jednak to samo. Za dane o towarze zawsze ktoś odpowiada i nigdy nie jest to maszyna.

Prawo zna osobę, nie robota

Przepisy celne nie znają pojęcia robota ani algorytmu. Znają osobę. Kto składa zgłoszenie celne, odpowiada za prawidłowość i kompletność danych, a agent celny działający w jego imieniu jest związany tymi samymi obowiązkami. Tak stanowi art. 15 unijnego kodeksu celnego. Kto dostarczył dane i wiedział albo powinien był wiedzieć, że są nieprawdziwe, może sam zostać dłużnikiem.

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Dla zawodowca słowa „powinien był wiedzieć” oznaczają wysoką poprzeczkę. Agent celny, który dokonuje zgłoszenia, bierze odpowiedzialność za kod także wtedy, gdy potwierdził go z klientem. Skoro nie zwalnia go potwierdzenie klienta, tym bardziej nie zwolni go podpowiedź programu.

Nowy kodeks - dane wcześniej, odpowiedzialność ta sama

Nowy unijny kodeks celny będzie stosowany od 21 września 2027 r. Zgłoszenie celne ma stopniowo ustąpić miejsca danym przekazywanym do unijnego centrum danych celnych. Od marca 2031 r. będzie to możliwość, a od marca 2034 r. obowiązek. Importer ma podawać informacje natychmiast po ich uzyskaniu, a wśród nich klasyfikację taryfową.

Automatyzują się także organy. Analiza ryzyka ma być przede wszystkim zautomatyzowana, również z użyciem sztucznej inteligencji. Dane przygotowane przez algorytm firmy sprawdzi więc algorytm administracji. Jedno zdanie z nowego kodeksu warto zapamiętać - działania wykonane z użyciem funkcjonalności centrum danych pozostają działaniami osób, nawet jeżeli zostały zautomatyzowane.

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Agent jako orkiestrator

W AC Porath rozwijamy CuStream, system do automatyzacji i digitalizacji pracy agencji celnych. Powstaje po to, by agent celny poświęcał czas na ocenę danych, a nie na ich przepisywanie. CuStream ułatwia pracę, ale odpowiedzialności za dane nie przejmie. Ostatecznie to agent pozostaje orkiestratorem procesu - łączy dane, dokumenty i decyzje w jedną sprawę i odpowiada za to, co trafia do organu. Tak samo widzę jego rolę w nowym kodeksie.

Co z tego wynika dla firm

1. Narzędzie proponuje, a człowiek zatwierdza.

2. Każda decyzja powinna zostawiać ślad - kto dostarczył dane, na jakiej podstawie nadano kod i kto go zatwierdził. Dokumenty trzeba przechowywać co najmniej trzy lata.

3. Przy towarach objętych cłami antydumpingowymi, kontyngentami lub zakazami kod zawsze sprawdza ekspert.

4. Dla kluczowych towarów warto uzyskać wiążącą informację taryfową, bo tylko ona wiąże organy celne.

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5. Umowy muszą mówić wprost - z klientem o tym, kto klasyfikuje, a z dostawcą narzędzia o tym, kto odpowiada za błąd.

W Berlinie ktoś zarobił na tym, że algorytm potrafi nadać kod. W Małaszewiczach ktoś ma zapłacić za to, że towar zgłoszono nieprawdziwie. Między tymi dwoma miejscami stoi agent celny. Robot mu pomoże, ale odpowiedzialność zostanie przy agencie celnym.

Joanna Porath jest prezesem zarządu agencji celnej AC Porath w Gdyni.