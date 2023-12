Od tego lata zamiast papieru elektroniczny list

Już 21 sierpnia 2024 roku wejdzie w życie rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego – Electronic Freight Transport Information eFTI.

Oznacza to, że przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich reprezentowani przez organy kontrolujące (np. inspekcję transportu drogowego) muszą mieć możliwość odbierania informacji dotyczących transportu towarowego w postaci elektronicznej.

Przekazywanie danych dotyczących transportu towarowego (np. w postaci eCMR) ma działać dzięki certyfikowanym platformom, tzw. platformy e-FTI, które będą gwarantem bezpieczeństwa przechowywania danych i ich dostępności.

W tym roku widać wzmożone przygotowania firm do rezygnacji z papierowych dokumentów, które od dawna były jednym z głównych czynników powodujących opóźnienia, błędy i trudności w łańcuchach dostaw. – Trzy lata temu przedstawiciele firm transportowych i logistycznych pytali nas na targach Trans Logistics Poland co to jest ten eCMR. Rok temu już wiedzieli, a w tym roku umawialiśmy się na konkretne spotkania. Rozmów było bardzo dużo i trzeciego dnia targów straciłem głos – wspomina rzecznik Trans Assist Karol Biela.