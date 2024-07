Tymczasowy zarząd PKP Cargo na dłużej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy od końca czerwca cały czas bada, czy może otworzyć w stosunku do PKP Cargo postępowanie sanacyjne. W oczekiwaniu na decyzję, 15 lipca br. Rada Nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwały, które wydłużają do 25 października funkcjonowanie obecnego zarządu: p.o. prezesa zarządu Marcina Wojewódkę, Monikę Starecką (członek zarządu ds. finansowych) i Pawła Miłka (członek zarządu ds. handlowych). Wydłużenie okresu sprawowania obowiązków wynika z konieczności zapewnienia zachowania ciągłości zarzadzania spółką.

Giełda zanotowała spokojnie na zmiany, wycena akcji w ostatnim miesięcy wzrosła o ponad 16 proc. do 17,7 zł.

Osoby z tymczasowego składu zarządu zostały delegowane z Rady Nadzorczej do 26 lipca. Do tego czasu Ministerstwo Infrastruktury zamierzało powołać nowy zarząd wybrany w konkursie. Wiceminister Piotr Malepszak zapewnia, że zgłosili się chętni do wyciągnięcia PKP Cargo z zapaści.

Kolejny krok należy do sądu, który jeśli zgodzi się na sanację spółki, wyznaczy zarządcę aby wspólnie z zarządem opracował plan restrukturyzacji PKP Cargo. W dokumencie znajdą się m.in.: strategia działania, renegocjacje umów, zmiany kadrowe. Będzie on podstawą do stworzenia propozycji układowych.