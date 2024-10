Pociągi znów utknęły na polsko-ukraińskiej granicy

Według danych agroportal.ua, przez ukraińsko-polskie przejścia graniczne przejeżdża średnio 53,4 wagonów zbożowych dziennie. To o 3,1 jednostki więcej niż w sierpniu. Z kolei średni dzienny wolumen przewozu zboża do Rumunii wynosi 50,9 wagonów. W porównaniu do sierpnia wskaźnik obniżył się o 2,1 jednostki. Przewóz zboża przez przejścia graniczne ukraińsko-węgierskie we wrześniu zmniejszył się o 0,1 wagonu. Obecny wskaźnik wynosi 28,4 jednostek dziennie. Na Słowację przyjeżdża średnio 27,7 wagonów zbożowych. Wzrost w stosunku do sierpnia to 1,8 jednostki dziennie.

Łączny średni dzienny przewóz ładunków zbożowych i śruty sięga 196 wagonów dziennie. We wrześniu wskaźnik spadał o 10 jednostek dziennie.

W tym samym czasie liczba wagonów ze zbożem udających się do portów Wielkiej Odessy wzrosła do 5143 sztuk. Za tydzień wzrost będzie wyższy o 870 wagonów.

Średnia dzienna wielkość rozładunku zboża w portach Wielkiej Odessy wynosi obecnie 992 wagony. W ciągu tygodnia wskaźnik wzrastał o 28 jednostek dziennie.