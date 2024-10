Przed PKP Cargo najtrudniejszy egzamin

Na dodatek robi się gęsto od konkurencji. Urząd podlicza, że w 2023 roku transport ładunków koleją realizowało 80 przewoźników, 31 z nich odpowiadało za przewóz 93 proc. całkowitej masy ładunków, realizując przewozy na poziomie przynajmniej 1 mln ton rocznie.

14 przewoźników wykonało pracę przewozową, która przekroczyła 1 miliard tonokilometrów. Ich udział w rynku stanowił pod tym względem prawie 80 proc. Pod względem udziału w rynku według wykonanej pracy przewozowej w 2023 r. – w porównaniu do 2022 r. – o 3 wzrosła liczba spółek, których udział rynkowy przekroczył 0,5 proc. Łącznie w 2023 r. było 29 takich przewoźników.

Niezależni przewoźnicy nie tylko zwiększają wykonaną pracę, ale i doposażają się. UTK zaznacza, że w zeszłym roku, po raz pierwszy od 2018 roku, wzrosła liczba wagonów towarowych. Na rynku było 83 761 wagonów (83 429 w 2022 r.). Liczba wszystkich pojazdów wzrosła z 87 472 w 2022 roku do 87 973.

Kontenery nie rosną

W powszechnym przekonaniu szansą dla kolejowych spółek może być transport kontenerów. W 2023 roku w transporcie intermodalnym przewieziono 24,5 mln ton ładunków. UTK wylicza, że masa towarów przewiezionych koleją w ramach transportu intermodalnego stanowiła 10,6 proc. masy towarów przewiezionej koleją ogółem, a praca przewozowa 13,7 proc. całkowitej pracy przewozowej wykonanej w transporcie kolejowym.

W Europie Zachodniej udział przewozów intermodalnych jest większy, w niektórych krajach nawet blisko dwa razy. Nawet gdyby koleje podwoiły przewozy intermodalne, zdobędą tym samym ok. 25 mln ton, gdy masa przewożonego węgla jest blisko dwa razy większa. Zatem w 2030 roku kolej straci w stosunku do ubiegłorocznych wyników ok. 10 proc. przewiezionej w ub.r. masy.