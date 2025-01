Chińczycy przygotowują Jedwabny Szlak na wojnę

Uważa, że zarówno Rosja, jak i Chiny mają zbyt dużo do stracenia, by pozwolić sobie na całkowite przerwanie handlu. – Rosja czerpie znaczące dochody z tranzytu i w obecnej sytuacji gospodarczej nie może sobie pozwolić na utratę tych przychodów. Z kolei dla Chin Europa pozostaje kluczowym rynkiem, więc zrobią wszystko, by utrzymać przepływ towarów, nawet jeśli oznaczałoby to omijanie Rosji lub negocjowanie lokalnych porozumień – podkreśla Miszkiewicz.

Przypomina, że nawet w czasie globalnych napięć handel międzynarodowy potrafi znajdować sposoby na funkcjonowanie. – Może w ograniczonym zakresie, może innymi trasami, ale raczej nie spodziewałbym się całkowitego paraliżu – zaznacza prezes Symlog.

Alternatywna trasa

Chiny nie poprzestają na czczych dywagacjach, bowiem 27 grudnia 2024 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie robót na linii kolejowej z Chin do Kirgistanu i dalej do Uzbekistanu, nazwanej CKU. Budowa w Kirgistanie potrwa 6 lat. Podczas otwarcia prezydent Kirgistanu Sadyr Japarov stwierdził, że linia umożliwi dostawy towarów z Chin nie tylko do Kirgistanu, ale także do innych państw Azji Środkowej, a także Turcji i Unii Europejskiej.

Poprowadzenie CKU było omawiane od 1990 roku, ale dopiero po napaści Rosji na Ukrainę zainteresowane państwa podpisały w Pekinie 6 czerwca 2024 roku porozumienie i zgodziły się na trudną, powadzoną w wysokich górach inwestycję w południowej części Kirgistanu. Pozwoli ominąć terytorium Rosji oraz skróci drogę do Europy o 900 km, czas przejazdu będzie przyspieszony o 8 dni.

Czytaj więcej Krajowe Z początkiem roku rosną koszty przewoźników Zamiast oczekiwanej obniżki kosztów, przewoźnicy muszą płacić większy ZUS i to już od grudniowych wynagrodzeń.

Po ponad rocznych negocjacjach dotyczących finansowania i przebiegu linii, 3 kraje zawiązały spółkę z siedzibą w Kirgistanie, w której Chiny mają 51 proc. udziałów, a pozostałe 2 kraje po 24,5 proc. Chiński rząd przekazał 2,35 mld dol. niskooprocentowanej pożyczki, co pokryje połowę przewidywanych kosztów budowy, wynoszących 4,7 mld dol. Pozostałe fundusze zapewnią w proporcji udziałów trzej akcjonariusze: 1,2 mld dol. Chiny oraz pozostałe państwa po 573 mln dol.