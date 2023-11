Rosną kolejki tirów na granicy z Ukrainą

Protestujący mają prawo blokować dojazd do granicy do 3 stycznia.

W pierwszych dziesięciu miesiącach br. Oddział Celny Drogowy w Dorohusku odprawił na przywozie 174,2 tys. samochodów ciężarowych, a na wywozie 193,1 tys. OCD w Korczowej odprawił w tym samym okresie na przywozie 68 tys. a na wywozie 107,3 tys. ciężarówek.

Do wybuchu wojny dostęp do rynku regulowały wymieniane między Polską i Ukrainą zezwolenia, w 2022 roku 160 tys. dla obu stron. Od czerwca 2022 roku Unia Europejska zniosła zezwolenia, co otworzyło unijny i polski rynek dla ukraińskich przewoźników.