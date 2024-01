300 tysięcy ciężarówek w ruchu międzynarodowym

Flota zarejestrowanych w Polsce ciężarówek obsługujących przewozy międzynarodowe na koniec roku liczyła 304 943 sztuki, to jest o 4 proc. więcej niż na koniec 2022 roku. Skromy, 4-procentowy przyrost liczebności floty jest oznaką kryzysu – w 2022 roku flota powiększyła się o 17,5 proc. Przedsiębiorcy częściej ograniczali się do wymiany samochodów i unikali powiększania parku samochodowego. W całym 2023 roku rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony sięgnęły 35 502 sztuk, co jest nowym rekordem, wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Jednak rejestracje naczep zmalały o 7,6 proc. do 23 449 sztuk.

Szybciej rosła flota lekkich samochodów, o dmc od 2,5 do 3,5 tony, która powiększyła się o ponad 15 proc. do 36 120 sztuk. Ten rynek jest licencjonowany od niedawna i dopiero dostosowuje się do potrzeb, tym bardziej że przepisy są coraz bardziej restrykcyjne i wymuszą stosowanie także w tych samochodach tachografów.

Na koniec 2023 roku średnio na firmę przypadało 6,7 samochodu o dmc pow. 3,5 tony, a wliczając wszystkie (od 2,5 tony w górę) wyniosła 7,5 samochody, gdy rok wcześniej 7,3 samochodu.