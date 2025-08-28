Reklama

Maleje sprzedaż opon w Polsce i w Europie

Przewoźnicy narzekają na wzrost kosztów i ograniczają inwestycje. Coraz chętniej sięgają po tanie, importowane opony.

Publikacja: 28.08.2025 16:41

Maleje sprzedaż opon w Polsce i w Europie

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

W pierwszym półroczu sprzedaż opon do samochodów ciężarowych o dmc pow. 3,5 tony na polskim rynku wtórnym zmalała o 14 proc., choć w drugim kwartale dynamika spadku zmalała do 11 proc., informuje Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego. – Spadki w segmentach opon przemysłowych i ciężarowych są efektem wyhamowania inwestycji infrastrukturalnych oraz osłabienia tempa wzrostu w sektorze transportowym, które notujemy od końca 2024 roku. W szerszym kontekście, wyniki rynku opon wpisują się w umiarkowany, ale stabilny obraz polskiej gospodarki – prognozy PKB na 2025 rok wskazują na wzrost w granicach 2,5–3 proc., przy jednoczesnej presji kosztowej i ostrożnym podejściu konsumentów – zauważa dyrektor generalny PZPO Piotr Sarnecki. 

Czytaj więcej

Od września lekki wzrost przewozów drogowych
Drogowy
Od września lekki wzrost przewozów drogowych

W Europie spadek jest mniejszy, po czerwcu wyniósł 4 proc. do 5,38 mln opon. W drugim kwartale spadek sięgnął 4 proc., tyle samo co w pierwszym. – Wydarzenia w drugim kwartale potwierdzają trudne otoczenie gospodarcze i geopolityczne, które nadal utrudnia budowanie zaufania na rynku i inwestycje. Jedynie segment motocykli i skuterów notował wzrosty – przyznał sekretarz generalny Europejskiego Związku Producentów Opon i Gumy (ETRMA) Adam McCarthy. 

Wielkość europejskiej sprzedaży opon ciężarowych jest o 14,3 proc. niższa od osiągniętej w pierwszej połowie 2019 roku, czyli przed pandemią.

ETRMA alarmuje, że w pierwszych pięciu miesiącach roku import opon do samochodów ciężarowych do EU i Wielkiej Brytanii powiększył się o 17 proc. rok do roku, do 2,9 mln szt. Głównymi dostawcami są Tajlandia (0,9 mln opon) i Wietnam (0,8 mln opon). Import z tych dwóch krajów powiększył się w tym roku o 143 proc. Na dalszych miejscach są Chiny (0,5 mln, tyle samo co w 2024 roku), Egipt (0,2 mln, podwojenie ilości) oraz Korea (0,2 mln, gdy rok wcześniej 0,5 mln). 

Reklama
Reklama

Przewoźnicy raportują wzrost kosztów prowadzenia działalności. Ponad 60 proc. ankietowanych na potrzeby Finansowego Indeksu Branży TSL 2025 zadeklarowało wzrost kosztów o co najmniej 10 proc. od początku bieżącego roku. W tym samym badaniu ponad 30 proc. niewielkich przewoźników przyznało, że jest w stanie się utrzymać, ale nie osiąga zysku, a tyle samo deklaruje, że ich przychody bywają zbyt małe, by pokryć bieżące koszty. 

Czytaj więcej

Większe przeładunki, ale niskie ceny frachtów morskich
Morski
Większe przeładunki, ale niskie ceny frachtów morskich

Wśród wydatków, które wzrosły najmocniej w pierwszych miesiącach 2025 roku przedstawiciele mikrofirm z grupy przewoźników najczęściej wskazywali na koszty serwisu i utrzymania pojazdów, które wymieniło aż 40 proc. ankietowanych. 

W pierwszej połowie 2025 roku na rynku wtórnym opon w Europie ceny wykazywały trend wzrostowy, napędzany rosnącymi kosztami produkcji, nowymi unijnymi regulacjami. Tegoroczna wartość europejskiego rynku opon dla wszystkich rodzajów pojazdów, zarówno na pierwszy montaż jak i rynek wtórny (wymiany) szacowana jest na 75 mld dol. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Drogowy Motoryzacja Opony PZPO

W pierwszym półroczu sprzedaż opon do samochodów ciężarowych o dmc pow. 3,5 tony na polskim rynku wtórnym zmalała o 14 proc., choć w drugim kwartale dynamika spadku zmalała do 11 proc., informuje Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego. – Spadki w segmentach opon przemysłowych i ciężarowych są efektem wyhamowania inwestycji infrastrukturalnych oraz osłabienia tempa wzrostu w sektorze transportowym, które notujemy od końca 2024 roku. W szerszym kontekście, wyniki rynku opon wpisują się w umiarkowany, ale stabilny obraz polskiej gospodarki – prognozy PKB na 2025 rok wskazują na wzrost w granicach 2,5–3 proc., przy jednoczesnej presji kosztowej i ostrożnym podejściu konsumentów – zauważa dyrektor generalny PZPO Piotr Sarnecki. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Od września lekki wzrost przewozów drogowych
Drogowy
Od września lekki wzrost przewozów drogowych
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Co czwarty przewoźnik planuje inwestycje
Drogowy
Co czwarty przewoźnik planuje inwestycje
Girteka stawia na odbicie rynku transportowego i inwestuje
Drogowy
Girteka stawia na odbicie rynku transportowego i inwestuje
Autostrada A4 pod Wrocławiem.
Drogowy
Firmy transportowe zamykają się w nienotowanym tempie
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Producenci ciężarówek obniżają prognozy dla europejskiego rynku
Drogowy
Producenci ciężarówek obniżają prognozy dla europejskiego rynku
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie