Bosch stawia na wodorowe ciężarówki

W Czeskich Budziejowicach przygotowywane są także elektrolizery. Pilotażowy ma 1 MW mocy, a docelowo podstawowy moduł mieszczący się w kontenerze będzie miał do 5 MW mocy. Pierwsze urządzenia mają być gotowe w 2024 roku. Ich trwałość przewidziana jest na 70 tys. godzin, a sprawność pracy ma sięgać 70 proc.

Do stosowania w ciężarówkach, Bosch przygotował ogniwa z membraną protonową. Moc wynosi 216 kW (w wersji podwójnej, dla 40-tonowych tirów), szczytowa sprawność sięga 55 proc., a masa gotowego do montażu w podwoziu urządzenia przekracza 600 kg.

Na rynku ogniw paliwowych do ciężkich samochodów są także inni gracze. Najpoważniejsi to Toyota, Ballard (oraz spółka Ballarda i Mahle), spółka Daimlera i Volvo, a także spółka Daimlera, Paccara i Cumminsa. Kanadyjski Ballard już sprzedaje ogniwa (w tym do autobusów Solarisa), gdy reszta firm jest na etapie prób i zapowiada wdrożenie wodorowych napędów do produkcji w najbliższych latach.