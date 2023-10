Nowe ciężarowe elektryki Scanii

Samochody mogą tworzyć zestawy o dmc do 64 ton, zasięgu do 390 km i podczas ładowania pobierać prąd o mocy do 375 kW. – Wielu klientów będzie zaskoczonych, poznając możliwości tych pojazdów oraz ich wydajność w połączeniu z naszymi usługami cyfrowymi – zaznacza starszy wiceprezes i dyrektor ds. elektryfikacji w Scania Fredrik Allard.

Nowe silniki

Samochody są oferowane jako podwozia do zabudowy, jak i ciągniki siodłowe z kabinami R i S. Zasięg jest uzależniony od masy, eksploatacji, pogody, stylu jazdy itp., ale w przypadku 27-tonowej wywrotki miejskiej z sześcioma akumulatorami można oczekiwać po każdym ładowaniu 350 km zasięgu­­­. Jedna godzina ładowania zwiększa zasięg o 270 km. Ładowarka o mocy 130 kW w ciągu godziny o 100 km zwiększy zasięg ciężarówki, która zużywa 1,3 kWh/km.

Scania wprowadziła także gamę nowych maszyn elektrycznych, rodzinę EM C1-4, z co najmniej pięcioma różnymi poziomami mocy. Oczekuje się, że EM C1-4 (o pojedynczym wirniku z magnesem trwałym), której produkcja ruszy pod koniec 2024 roku, będzie cieszyła się największym zainteresowaniem. – Dzięki pięciu różnym poziomom mocy i czterem biegom ta elektryczna maszyna staje się synonimem elastyczności – uważa Allard.

Samochody wyposażone w EM C1-4 będą mogły mieć akumulatory o pojemności 416 lub 624 kWh, co da zasięg ponad 390 km dla pojazdów o dmc 29 ton oraz ponad 370 km dla 40-tonowych.