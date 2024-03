Elektryczna czy wodorowa przyszłość autobusów?

Nowe generacje autobusów elektrycznych mają zasięg do 600 km, przebijając modele wodorowe. Wodorowe z kolei nie wymagają długiego ładowania baterii, ale z kolei kosztowny jest wodór. Jego kilogram kosztuje od 60 do 100 zł, zaś autobus zużywa 8 kg wodoru na 100 km.

W programie Zielony Transport Publiczny, NFOŚiGW dofinansował 7 samorządów na 117 autobusów wodorowych. Centrum Unijnych Projektów Transportowych proponuje dopłatę ponad 285 mln zł do zakupu 168 autobusów niskoemisyjnych oraz 39 zeroemisyjnych. Nabycie tych ostatnich to koszt całkowity 132,5 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 95,9 mln zł.

Autobus zeroemisyjny kosztuje średnio 3,4 mln zł, gdy za niskoemisyjny trzeba zapłacić 1,4 mln zł. Nie jest to koniec wydatków. W przypadku napędu bateryjnego niezbędne są ładowarki, wodorowy wymaga stacji tankowania. Dwa lata temu z badań BGK wynikało, że samorządy nie były w stanie ocenić potencjału napędów wodorowych i chętniej wybierały autobusy elektryczne, które stanowiły 55 zakupionego taboru. Specjaliści BGK szacowali, że do 2028 roku udział autobusów wodorowych w zamówieniach wzrośnie z 6 do 17 proc.

Kluczowa cena paliwa

Producenci taboru obstawią obie technologie. – Zarówno elektryki wymagają odpowiedniej infrastruktury, poza tym duże baterie to wyższa cena, nie każdy wymaga aż tak długiego zasięgu itd... Powiedzmy, że na stole sądwie alternatywy i każda ma swoje zalety – ocenia przedstawiciel Solarisa Mateusz Figaszewski.

Analityk runku autobusowego Aleksander Kierecki uważa, że popularyzacja napędów wodorowych zależy od ceny wodoru. – Grupa Polsat idzie mocno do przodu i jako prywatna inicjatywa zrobi wszystko, aby był zwrot z inwestycji. Przypomina to promocję niskopodłogowych autobusów czy elektrycznych przez Solarisa. Też wtedy wiele osób w to wątpiło, mówiło o konstrukcjach Low Entry czy hybrydach, ale ostatecznie Solaris się przebił.