Spedytorzy z mniejszymi dochodami i zyskami

Obrót DHL Grop zmalał o ponad 13 proc. do 81,8 mld euro, a zysk operacyjny o 25 proc. do 6,3 mld euro. Marża na sprzedaży zmalała do 7,8 proc., gdy w 2021 roku osiągnęła rekordowy poziom 9,8 proc. Grupa spodziewa się w tym roku utrzymania wyników z 2023 roku.

Spadek przychodów w transporcie morskim sięgnął 51 proc. (do 5,6 mld euro), w lotniczym przekroczył 42 proc. (do 6 mld euro) przy spadku przewozów kontenerów o 6,2 proc. do 3,1 mln TEU oraz zmniejszeniu przewozów lotniczych o 12 proc. do 1,7 mln ton.

Dział przesyłek międzynarodowych zanotował 10-procentowy spadek przychodów (do 24,8 mld euro) przy ponad 3-procentowym spadku liczby przesyłek (do 82,8 mln dziennie). Dział przesyłek kurierskich zwiększył przychody o blisko 3 proc. do 6,3 mld euro.

Grupa wypłaci jednak dywidendę bliską rekordowej z 2022 roku oraz utrzyma wysoki poziom inwestycji kapitałowych przekraczający 6,7 mld euro.

Przychody DSV zmalały w 2023 roku o 36 proc. w stosunku do 2022 roku, do 150,8 mld duńskich koron. Zysk operacyjny grupy spadł o 30 proc. do 17,7 mld koron, głównie za sprawą spedycji morskiej i lotniczej (zysk operacyjny działu zmalał o jedną trzecią), gdy zysk operacyjny transportu drogowego zmniejszył się o 0,1 proc., a działu logistyki kontraktowej o blisko 11 proc.