Nadchodzi nowa generacja Solarisów

Pierwszy taki model to elektryczne Urbino 18, zaprezentowane jesienią 2023 roku. Ma ono silnik asynchroniczny o mocy 240 kW oraz nowej generacji baterie Solaris High Energy, o różnej pojemności baterii, z których wszystkie zlokalizowane są na dachu pojazdu. Wykorzystanie maksymalnej liczby baterii, o łącznej pojemności ponad 800 kWh, pozwala na uzyskanie zasięgu do 600 km. Mniejsza masa napędu umożliwiła zwiększenie maksymalnej liczby pasażerów do 145 osób przy dmc 29 ton.

W marcu Solaris zaprezentował 12-metrową wersję z takim napędem. Nowego typu, zamontowane na dachu baterie o pojemności do 600 kWh zapewniają do 600 km zasięgu. Nowe Urbino 12 electric pozwala na zaprojektowanie aż do 41 miejsc siedzących – to o 7 miejsc więcej niż w poprzedniej wersji tego modelu. Całkowita pojemność pasażerska wynosi do 100 osób dla wersji z 300-kilowatową baterią i dmc 20 ton. Przy masie całkowitej 19,5 tony i baterii o takiej samej pojemności liczba pasażerów maleje do 94.

Własne baterie

Solaris samodzielnie wytwarza od 2023 roku pakiety bateryjne. Produkcja odbywa się w hali produkcyjnej, gdzie spawane są szkielety.

Firma sprzedała w 2023 roku 1456 pojazdów, a wśród nich pojazdy nisko- i zeroemisyjne, czyli autobusy elektryczne, wodorowe, trolejbusy i autobusy hybrydowe, stanowiły po raz pierwszy w historii firmy ponad 80 proc. produkcji.

Firma zajęła w 2023 roku pierwsze miejsce w Europie na rynku autobusów zeroemisyjnych (elektrycznych i wodorowych) z udziałem w rynku wynoszącym 15,2 proc., a w latach 2012-2023, osiągnęła skumulowany udział rynkowy na poziomie 14,5 proc.