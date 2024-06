Baterie z Polski dla ciężkich pojazdów

Między innymi pod umowę z Daimlerem następuje rozbudowa zakładu. – To nie jest budynek tylko pod ten kontrakt, to nasza pierwsza inwestycja poświęcona wyłącznie pod produkcję autobusów i innych dużych pojazdów jak ciężarówki, maszyny budowlane, a także magazyny energii. Wymienione branże potrzebują ciężkich pakietów baterii, co powoduje duże obciążenie pożarowe i wymaga nowoczesnych systemów bezpieczeństwa i zarządzania energią – zaznacza dyrektor polskiego oddziału BMZ Tomasz Wołk-Jankowski.

Aby spełnić wszystkie wymagania bezpieczeństwa będzie wybudowany specjalny, 3- kondygnacyjny budynek. Zdolność produkcyjna nowego budynku wyrażona w łącznej pojemności akumulatorów wyprodukowanych w jednym roku kalendarzowym to dodatkowe 5 GWh.

Azjatycka chemia

Obaj producenci baterii korzystają z azjatyckich ogniw. Impact zdecydował się na LG, które zmieniło strategię i zainteresowało się ciężkimi pojazdami. Polski producent baterii bazuje między innymi na ogniwach NMC produkowanych w Europie. – Europejski transport publiczny wymaga baterii o dużej gęstości energii i długim zasięgu, co zapewnia chemia wykorzystująca nikiel, mangan i kobalt. Bije ona przy tym na głowę ogniwa typu LFP, które mają sporo mniejszą gęstość energii – porównuje wiceprezes Impact. Przypomina, że najnowsze pakiety bateryjne dla 9-metrowego elektrycznego autobusu mają pojemność 354 kWh, co sprawia, że dysponuje on jednym z największych na świecie zasięgów.

Także BMZ Poland wybrał ogniwa NMC, ale kupowane w Chinach. – Tworzone są według naszych specyfikacji. Byłem zwolennikiem ogniw koreańskich i japońskich, ale ceną i jakością przegrywają z chińskimi i od dostawców z Państwa Środka nie ma odwrotu. Użycie chińskiej technologii z najlepszymi parametrami cenowymi i technicznymi to jedyna szansa, aby na rynku całych autobusów przeciwstawić się chińskiej konkurencji – zapewnia Jankowski.

Popularne w Chinach ogniwa LFP mają niską cenę i nią wygrywają przetargi. – Musimy promować w Europie swoją technologię. Własna myśl technologiczna i przywiązanie do marek własnych oraz dbałości o bezpieczeństwo spowoduje, że zawsze będziemy o krok do przodu, ale musimy być czujni – podkreśla dyrektor BMZ Poland.