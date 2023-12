Inspekcja Transportu Drogowego po nowemu

Szymon Hołownia: W zarządzie NBP dochodzi do silnych pęknięć

Jeżeli procesy wewnętrznych konfliktów dzieją się u kogoś na wachcie i ktoś jest w tym momencie szefem, to on również za to odpowiada — skomentował napiętą sytuację w NBP marszałek Sejmu Szymon Hołownia w porannej rozmowie w Polsat News.