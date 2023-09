Wizja logistyki przyszłości

Frmy transportu samochodowego, stanowiące największy segment rynku TSL o przychodach sięgających 140 mld zł, korzystają nie tylko z narzędzi takich jak TMS, ale także z coraz bardziej zaawansowanych programów oferowanych przez dostawców usług, jak producenci ogumienia, tachografów, giełdy transportowe czy dostawcy kart paliwowych. – W Polsce pracuje w ruchu międzynarodowym i krajowym pół miliona samochodów ciężarowych, należących do ponad 100 tys. firm. Jednym z najpoważniejszych wydatków przewoźników są zakupy paliwa – przypomina doradca zarządu w oferującej karty paliwowe firmie E100 Euzebiusz Jasiński.

Nadmienia, że przewoźnicy są narażeni na kradzieże, i to nie tylko ładunków, ale także paliwa. Złodzieje wykorzystują cyfryzację i skanując kartę lub kradnąc ją, mogą jednorazowo ukraść nawet 3,5 tony paliwa, wartego ponad 4 tys. euro. – Nasi klienci, których mamy 18 tys., już mogą korzystać z zaawansowanego narzędzia antyfraudowego Secure E-BOX. To nasz autorski system, który porównuje współrzędne GPS stacji paliwowej i kierowcy. Jeśli współrzędne pojazdu i stacji nie zgadzają się w momencie dokonywania transakcji, karta paliwowa zostaje zablokowana. System działa w oparciu o urządzenie do opłat drogowych E-BOX. Dzięki Secure E-BOX blokujemy próby wyłudzeń na karcie paliwowej, zapewniając bezpieczeństwo transakcji, a przede wszystkim gwarantujemy naszym klientom pokrycie kosztów skradzionego paliwa. Po oficjalnej premierze systemu możemy podać bardzo optymistyczne dane: w ciągu zaledwie kilkudziesięciu dni od udostępnienia Secure E-BOX i używania go przez naszych klientów, system zweryfikował ponad 10 000 transakcji na 3 mln litrów paliwa. Skutecznie zablokowaliśmy wszystkie próby kradzieży, między innymi udaremnił kradzież paliwa we Włoszech przy użyciu duplikatu karty, kiedy ciężarówka wraz z oryginałem karty znajdowały się w tym czasie w Polsce. Klienci mogą testować system bezpłatnie – dodaje Jasiński.

Elektroniczna kontrola

Przypomina, że kierowca jest przez kilka tygodni poza siedzibą firmy i jego praca kontrolowana jest elektronicznie. – Cyfryzacja musi zapewniać bezpieczeństwo i szybkość pracy i pozwalać na weryfikację transakcji i nasi klienci, a część z nich jest z nami od ponad 20 lat, akceptują nowe narzędzia – zapewnia doradca zarządu w firmie E100. Przyszłość kart to ich postępująca cyfryzacja i poszerzanie palety usług, za które można zapłacić kartą. – Następuje transformacja karty plastikowej do jej postaci wirtualnej, w telefonie. W E100 uruchomiliśmy w 2022 roku usługę E100 Mobility, którą klienci mogą aktywować w aplikacji E100 Mobile i korzystać z wygodnego, mobilnego sposobu tankowania. Wszystko dzieje się w telefonie kierowcy, który najpierw wybiera stację paliw, na której chciałby zatankować, rodzaj paliwa i zaznacza dystrybutor. Autoryzuje transakcję poprzez wpisanie kodu PIN i następnie tankuje – opisuje Jasiński.

Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej w firmie DPD Polska Maksymilian Pawłowski spogląda na przyszłość branży z trzech perspektyw, którymi są: technologia, zmiany społeczne i ekonomia. – Technologia to systemy IT, ale również automaty paczkowe, których mamy już 5 tys. wśród ponad 24 tys. punktów DPD w Polsce. Dzięki integracji systemów IT i procesów logistycznych, np. w aplikacji DPD Mobile, klienci uzyskali przewidywalność zarządzania paczką, mogą w ostatnim momencie podać, gdzie ją dostarczyć i mają nad tym pełną kontrolę. Mamy świadomość, że dla sprawnego działania całego systemu logistyki konieczna jest też skuteczna integracja np. e-sklepu z operatorem logistycznym, co jednocześnie dla klienta końcowego powinno być niezauważalne. Cała branża e-commerce potrzebuje takich rozwiązań, a my je mamy – jesteśmy zintegrowani z platformami e-commerce poprzez specjalne interfejsy – opisuje Pawłowski. To obrazuje też wymiar ekonomiczny – szybki obieg gospodarczy i towarowy w internecie, często transgraniczny, wymaga rozwiązań na miarę tej dynamiki w procesach logistycznych.