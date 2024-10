Strajk dokerów w USA przełożony do stycznia

Strajk wpłynął na segment żeglugi kontenerowej (operacje wycieczkowe, ładunki wojskowe i handel ropą pozostały nietknięte), na porty reprezentujące około 20 proc. importu i eksportu towarów w ujęciu wartościowym (odpowiednio około 2,1 proc. i 1,4 proc. PKB).

Z analiz Allianz Trade wynika, że szacunki wpływu tygodniowego strajku wahają się od 0,1 pp. do 0,3 pp. na kwartalny annualizowany PKB USA w IV kwartale. Przekłada się to na straty w wysokości od 4 do 9 mld dol. w ciągu trzech dni strajku.

Zatrzymanie pracy portów wschodniego wybrzeża i Zatoki Meksykańskiej nie miało wpływu na ceny giełdowe transportu kontenerów. W 40 tygodniu wskaźnik Drewery zmalał na trasie z Szanghaju do Rotterdamu o 8 proc. do 3 815 dol. za 40-stopowy kontener. Nawet na trasie z Nowego Jorku do Rotterdamu cena chwilowa zmalała o 2 proc. do 5992 dol., a w przeciwnym kierunku pozostała na niezmienionym poziomie 2067 dol.

Specjaliści Derwery spodziewają się wzrostu cen spowodowanych zablokowaniem portów, ponieważ na rozładunek czekało w sobotę blisko 50 kontenerowców, gdy tydzień wcześniej oczekiwały tylko 3 statki.