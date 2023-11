Przemysł samochodowy napędza branżę kurierską

Duża jest nie tylko masa, ale i rentowność. Przepływy B2B, w szczególności w takich sektorach jak motoryzacja są dużo bardziej rentowne niż w przepływach C2C. – Ma na to wpływ kilka czynników, główne z nich to koszty operacyjne, czyli struktura odbiorów jak i doręczeń przekładające się na wiele przesyłek/produktów podczas jednego podjazdu. Kolejnym czynnikiem jest częstotliwość i powtarzalność tras, która pozwala na optymalne planowanie wykorzystania środków transportu oraz kierowców, a także powtarzalność rodzaju towaru i opakowań, co pozwala na unifikację taboru przewoźnika. W przypadku przesyłek C2C przewoźnicy konfrontują się z wyzwaniami w postaci nieprzewidywalności przepływów, różnymi gabarytami, a przede wszystkim z oczekiwaniami konsumenta, które skupiają się na niskiej cenie usługi transportowej – wyjaśnia wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Przesyłki dla sektora motoryzacyjnego stanowią 7% całości ruchu DHL Express Polska. – Dostrzegamy wzmożone zapotrzebowanie na nasze usługi. Największe wzrosty w porównaniu z 2022 r. widzimy w obsłudze przesyłek dla producentów pojazdów (15%) czy producentów części zaopatrujących bezpośrednio producentów samochodów (11%). Natomiast ogólnie wzrost liczby przesyłek dla automotive rok do roku wynosi 14%. Z naszych danych wynika, że wśród największych rynków zbytu dla towarów z Polski są Niemcy (stanowią ponad 35% eksportu), a także Francja czy Czechy – wymienia Osiecki.

Dla każdego operatora logistycznego, który działa w sektorze B2B, Niemcy są głównym rynkiem dostaw. – Dane za trzy kwartały 2023 roku przedstawiające strukturę eksportu wskazują, że rynek niemiecki stanowi 28,1% naszego eksportu. Aby uświadomić sobie znaczenie tej liczby należy także wymienić udział dwóch kolejnych państw: Czechy z udziałem 6,3% oraz Francja 6,2% – porównuje wiceprezes Last Mile Experts.

Unikalna oferta

Osiecki dodaje, że w przeciwieństwie do innych sektorów szczyty paczkowe w branży automotive pojawiają się w marcu, czerwcu i lipcu oraz wrześniu. – Wynika to m.in. z przygotowywania się na zmianę sezonu czy przerwy wakacyjne w fabrykach samochodów, które jednocześnie wpływają na konieczność wprowadzenia podobnych przerw w firmach produkujących podzespoły – tłumaczy wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express Polska.

Jest zaledwie kilka globalnych firm logistycznych, jak amerykańskie FedEx i UPS mogących świadczyć podobne do DHL Express usługi. – UPS tak jako globalna firma transportowa posiada wiele dywizji, które oferują różne rozwiązania transportowe. Główny nurt to typowe przesyłki kurierskie, które reprezentują szerokie spektrum nadawców i odbiorców, w tym branżę automotive – przyznaje Gral.