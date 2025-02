Elektronizacja dokumentów transportowych z dwuletnim poślizgiem

KE uważa, że wprowadzenie elektronicznej informacji o transporcie towarowym to duży krok naprzód, poprawiający wydajność firm transportowych. – Mogłoby to zaoszczędzić unijny sektor transportu i logistyki aż do 1 miliarda euro rocznie – szacuje komisarz ds. zrównoważonego transportu i turystyki Apostolos Tzitzikostas.

Dwa lata poślizgu

Inelo przypomina, że Komisja Europejska już w 2020 roku przyjęła rozporządzenie dotyczące eFTI (UE 2020/1056 z dn. 15 lipca 2020 roku), które miało umożliwiać państwom członkowskim rozwój systemów cyfrowej wymiany danych. Plan zakładał, że pierwsze platformy eCMR ruszą w październiku 2024 roku, a od sierpnia 2025 inspekcje będą zobowiązane akceptować elektroniczne dokumenty. – Tymczasem brak kluczowych rozporządzeń technicznych i certyfikacyjnych spowodował opóźnienia sięgające niemal dwóch lat – podsumowuje ekspert ds. rozwoju i szkoleń, Inelo z Grupy Eurowag Mateusz Włoch.

Dodaje, że pod koniec 2024 roku Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który ma umożliwić korzystanie z elektronicznych dokumentów przewozowych i to bez konieczności stosowania podpisu elektronicznego. – Choć branżę TSL czekają jeszcze prace legislacyjne, to widać wyraźny postęp w tym temacie. Brak wymogu podpisu elektronicznego (względem poprzednich propozycji zmian) może znacząco ułatwić wdrożenie rozwiązania, ale kluczowe będzie tempo legislacji i przygotowanie odpowiednich systemów IT. Warto dodać, że kroki w kierunku elektronizacji dokumentów są także efektem działań, m.in. polskiego forum e-CMR, którego członkiem jest Inelo - podkreśla Włoch.