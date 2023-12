Pesa jednak z pieniędzmi z KPO

Dużym sukcesem bydgoskiego producenta są dwie, warte łącznie 4 mld zł umowy z AFR. – Rumunia ma jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chodzi o odnowienie taboru kolejowego. Pojazdy Pesa to będą pierwsze od ponad 20 lat nowoczesne składy dla Kolei Rumuńskich. Co dla nas równie ważne – to ostatnie umowy jakie mamy do podpisania w ramach pakietu kolejowego Krajowego Planu Odbudowy, środki na wszystkie zadania są już zakontraktowane – przypomina minister transportu i infrastruktury Sorin-Mihai Grindeanu.

Bez funduszy KPO zakup nie doszedłby do skutku. – ARF, jako rządowa agencja, intensywnie pracuje nad pozyskaniem dodatkowych źródeł finansowania kolejnych inwestycji w ten bezpieczny i ekologiczny środek transportu – zaznacza prezes ARF Stefan Adrian Roseanu.

Pojazdy Inter-Regio, które Pesa wyprodukuje dla Kolei Rumuńskich to 3-członowe elektryczne zespoły trakcyjne zbudowane na osobnych wózkach, rozwijające prędkość do 160 km/h, z 192 miejscami siedzącymi w 1 i 2 klasie, umożliwiające bezbarierową obsługę peronów 550 mm, zasilane z sieci trakcyjnej AC 25kV i wyposażone w rumuński system bezpieczeństwa PZB 90. Pierwsze pojazdy trafią do Rumunii za dwa lata. – Pojazdy, które dostarczymy Kolejom Rumuńskim będą rozwinięciem zbierających dobre opinie w Czechach, elektrycznych zespołów trakcyjnych z rodziny Pesa 654/655, produkowanych dla prywatnego czeskiego przewoźnika RegioJet – tłumaczy prezes Pesa Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski.