Kontrakt stulecia PKP Intercity

Newag złożył w Krajowej Izbie Odwoławczej odwołanie ord warunków przetargu. – Termin rozpoznania został wyznaczony na 14 listopada 2024 r. Nie ma innych odwołań dotyczących tego zamówienia. W postępowaniu wpłynęły dwa przystąpienia po stronie zamawiającego – dodaje rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej Agnieszka Trojanowska.

Wyśrubowane wymagania

PKP Intercity postawiło wysoko poprzeczkę dla startujących. Producenci muszą wykazać, że w ostatnich siedmiu latach zrealizowali dostawy co najmniej pięciu dwusystemowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (jedno- jak i dwupokładowych) o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wyposażonych w system ETCS poziomu drugiego, z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI Loc&Pass na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub z dokumentem zezwalającym na eksploatację pojazdu kolejowego zgodnie z wymaganiami krajowymi państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii.

Drugi warunek to wykazanie, że w ciągu siedmiu ostatnich lat dostawca zrealizował dostawę co najmniej pięciu dwupokładowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o prędkości nie mniejszej niż 160 km/h wyposażonych w urządzenia systemu bezpieczeństwa ruchu kolejowego ERTMS w tym ETCS poziomu 2 wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI Loc&Pass na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub z dokumentem zezwalającym na eksploatację pojazdu kolejowego zgodnie z wymaganiami krajowymi państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii.

Dostawcy muszą także wykazać, że w ostatnich piętnastu latach należycie wykonali, w ramach jednej umowy, usługę utrzymania technicznego na poziomie co najmniej od P1 do P4 przez okres co najmniej 10 lat co najmniej 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych (jednopokładowych lub dwupokładowych).

Oznacza to, że z przetargu wyeliminowani zostali polscy producenci. Prezes PKP Intercity wielokrotnie zaznaczał, że nie chce prototypów, a zależy mu na sprawdzonych rozwiązaniach. W perspektywie jest otwarcie rynku i bezlitosna konkurencja, która wykorzysta każdą słabość PKP IC. Przewoźnik doprecyzuje parametry techniczne w dialogu z potencjalnymi wykonawcami.