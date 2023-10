Usługi kurierskie i zrównoważony rozwój

Wielki potencjał mają także usprawnienia operacyjne. Poznań, jako pierwsze miasto w Polsce, wprowadza mikrohub przeładunkowy. To pomysł realizowany przez Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Urząd Miasta Poznania i wspierany przez firmę GLS Poland, która będzie obsługiwała paczki z mikrohubu w ramach pilotażu.

Inna opcja to dostawy do automatów paczkowych, a nie do domu. Pionier tego rozwiązania, InPost, podkreśla, że to najbardziej ekologiczna forma dostaw, która nie tylko ogranicza emisję tysięcy ton CO2, ale znacznie redukuje ruch samochodów kurierskich na ulicach miast. Jeden kurier dostarczający przesyłki do Paczkomatów dostarcza ich nawet 1000 dziennie, natomiast kurier w tradycyjnej formule „od drzwi do drzwi” dostarcza średnio 75 przesyłek w ciągu tego samego dnia pracy.

Operator oblicza, że ślad węglowy transportu paczek dostarczonych do Paczkomatów, w porównaniu z dostawą kurierską do domu, jest niższy nawet o 97 proc. na ostatniej mili (średnia ważona dla Polski za 2022, emisje z samego transportu).

Z badań DHL wynika, że w Polsce 55 proc. klientów preferuje dostawę do punktu obsługi paczek, gdy 24 proc. respondentów z Europy stwierdziło, że chce odbierać swoje paczki w punktach obsługi paczek. Jest to najwyższy wynik w porównaniu z innymi częściami świata. W Azji i na Pacyfiku wynosi on 11 proc., a w Ameryce Północnej – 7,5 proc.

DHL eCommerce otworzył w Warszawie 100-tys. punkt odbioru i nadań przesyłek, co czyni go operatorem największej sieci out of home delivery w Europie. Z raportu Last Mile Experts wynika, że na koniec 2022 roku DHL miał także niemal 24 tys. automatów paczkowych, a łącznie blisko 125 tys. punktów doręczeń poza domem, razem z punktami partnerskimi.